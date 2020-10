Ein Forscherteam in Görlitz untersucht den optimalen Einsatz von Corona-Tests. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums wird das Projekt von einer Abteilung des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (HZDR) durchgeführt. Das "Center for Advanced Systems Understanding" (CASUS) in Görlitz ist darauf ausgelegt, Forschungsprojekte in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern aus verschiedensten Wissenschaftsgebieten durchzuführen.