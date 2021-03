Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung, Klaus Heckemann, sagte, Sachsens Hausärzte stünden fürs Impfen bereit. In der Diskussionsrunde verwies er auf die niedergelassene Ärzteschaft in der Grenzregion Sachsens. "Dort kann das Impfen ganz schnell hochgefahren werden, wenn die Impfstoffe an die Hausärzte entlang der Grenze gehen - so schnell es irgend geht", meinte Heckemann.