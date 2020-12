Die Eigentümer der Straßburg-Passage haben einen symbolischen Gutschein in Höhe von 50.000 Euro an Oberbürgermeister Octavian Ursu übergeben. Wie der Verwalter der Einkaufspassage, Tobias Heid, MDR SACHSEN sagte, haben Wolfgang Straßburg, seine Tochter und eine weitere Person, die nicht genannt werden möchte, das Geld aufgebracht.

Sie kauften bei ihren Mietern Gutscheine, die ihre Geschäfte in der Passage schließen mussten. Und zwar 500 Stück zu je 100 Euro. "Diese Gutscheine wiederum sollen an unsere Corona-Helden übergeben werden", so Tobias Heid. Weiter sagte er: "Deshalb werde jetzt in den Görlitzer Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen nach Menschen gesucht, die in vorderster Front kämpfen."