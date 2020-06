In der Nacht zum Samstag will Polen seine Grenzen zu Deutschland und anderen EU-Ländern wieder öffnen. In Görlitz wollen Oberbürgermeister Octavian Ursu ( CDU ) und sein Amtskollege aus Zgorzelec, Rafal Gronicz, kurz vor Mitternacht gemeinsam den Grenzzaun auf der Altstadtbrücke entfernen. Am 15. März dieses Jahres wurde der Grenzübergang coronabedingt geschlossen. In den vergangenen Wochen wurde der Grenzverkehr schrittweise wieder ermöglicht.

Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt