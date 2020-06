Es sei für alle ein toller Moment, auf den seit Wochen gewartet wurde, sagte der Görlitzer Oberbürgermeister MDR SACHSEN. Denn die Situation sei privat und wirtschaftlich schwierig gewesen. Ursu nannte als Beispiel auch den Megastau von mehr als 60 Kilometern auf der A4 , der sich mit den ersten Grenzkontrollen bildete. "All diese Dinge wollen wir nie wieder so erleben."

Die polnische Regierung in Warschau hatte die Grenzen Mitte März als Schutzmaßnahme gegen eine Ausbreitung des Coronavirus für Ausländer geschlossen. Dagegen hatten immer wieder Bürger an beiden Ufern der Neiße protestiert. Denn sowohl Görlitz als auch Zgorzelec profitieren seit Jahren von der offenen Grenze. So leben mittlerweile rund 4.000 Polen in Görlitz und die Görlitzer schätzen polnische Waren und Dienstleistungen und sorgen mit ihrem Geld für einen wirtschaftlichen Aufschwung in der polnischen Grenzregion.