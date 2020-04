02.04.2020 | 16:19 Uhr Corona-Krise bereitet Hausärzten Sorgen

Hauptinhalt

Weil viele Hausärzte ihre Patienten nun vermehrt telefonisch behandeln, müssen Sie bei den Abrechnungen finanzielle Einbußen in Kauf nehmen und haben außerdem Probleme mit dem Eigenschutz in der Praxis. So fehlen beispielsweise nach wie vor Schutzkleidung und ausreichend Desinfektionsmittel. Ein Görlitzer Hausarzt berichtet über die Schwierigkeiten, die Corona für ihn mit sich bringt.