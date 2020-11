Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nach Analyse des Landkreises machten Corona-Hotspots in Pflegeheimen und Krankenhäusern 40 Prozent aller Fälle aus. "Wir müssen davon ausgehen, dass die anderen 60 Prozent der Ansteckungen in der Fläche passieren", sagte Landrat Bernd Lange (CDU). Der Inzidenzwert lag am Dienstagabend bei 324 für den Landkreis Görlitz, 816 Menschen hatten sich in den vergangenen sieben Tagen nachweislich mit Covid-19 infiziert. Der Landrat erklärte das weitere Vorgehen.

So habe er ein Amtshilfeersuchen an die Landespolizei geschickt. Polizisten sollen künftig bei Corona-Kontrollen helfen. "Wir werden die Kontrollen in der Flächen verstärken", kündigte Lange an. Denn:

Landrat Bernd Lange (CDU) appellierte an alle Bürger des Landkreises Görlitz, die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten. Bildrechte: Landkreis Görlitz Wir wären ein ganzes Stück weiter, wenn wir die jetzt schon bestehenden Hygieneschutzmaßnahmen alle einhalten und kontrollieren würden. Bernd Lange Landrat Kreis Görlitz

Kontrollen seien vor allem in Einkaufs-Centern, vor Geschäften, auf Plätzen und Parkplätzen notwendig. Dabei müsse in erster Linie nicht gleich ein Bußgeld ausgegegeben werden. "Aber wir müssen auf die Maskenpflicht hinweisen und sensibilisieren. Wenn jemand aber zum dritten Mal gegen Maßnahemn verstößt, dann gibt es eben doch Bußgelder", meinte Lange.

Wir befinden uns in einer Krisensituation, wie sie so seit den 1950-er Jahren nicht mehr in unserer Region da war. Bernd Lange Landrat kreis Görlitz

Aktuell hat der Landkreis Görlitz 29 Intensivplätze im Kreisgebiet zur Verfügung, die bis auf einen, alle mit Covid-19-Patienten belegt sind. Das Altersspektrum der Patienten liege bei 48 bis 87 Jahren. Für andere Patienten stünden 195 Betten zur Verfügung. Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte seien gebeten worden, verschiebbare Operationen aufzuschieben und Patienten nicht stationär zu behandeln. Jedoch: Die Lage in den Krankenhäusern im Landkreis Görlitz und in Ostsachsen hat sich nach Worten der Beigeordneten Martina Weber trotzdem verschärft "und ist an der Belastungsgrenze". In den vergangenen Wochen seien rund 40 Covid-19-Patienten pro Woche im Landkreis behandelt worden. "Das kann durch die Kliniken der Region alleine nicht mehr gewährleistet werden", urteilte Weber.

Planerisches Manko bei Klinikkapazitäten

Daher habe der Landkreis Görlitz einen Brief ans Sächsische Sozialministerium geschickt mit einem dringenden Appell, die Auslastung und Organisation der Krankenhausaufnahmen zu steuern. "Häuser müssen Kapazitäten zur Verfügung stellen, wo wir als Landkreis keinen Zugriff haben", sagte Landrat Bernd Lange. Kein Klinik-Träger verschiebe gern Patienten oder Operationen, weil das für ihn wirtschaftliche Nachteile bringe. Aber zur Versorgung der Menschen brauche es mehr Kapazitäten und politische Zusagen, dass die Kliniken ihre Einbußen bezahlt bekommen. Zudem brauche der Landkreis Fahrzeuge und Personal vom Freistaat Sachsen für das Verlegen von Covid-19-Patienten in andere Krankenhäuser Richtung Leipzig, Dresden und Cottbus.

Der Landkreis habe nur die Möglichkeit, Kliniken zu bitten, Personal und Betten für Corona-Infizierte freizuräumen. "Strategisch müssen solche Maßnahmen vom Land verfolgt werden", sagte der Ärztliche Leiter des Rettungsdienst im Landratsamt Jens Schiffner. Dass das vor der zweiten Welle in Sachsen nicht geschehen ist, bezeichnete er als "planerisches Manko".

Katastrophenschutz hinzuziehen?

Für die anstehenden Feiertage hat der Kreis Görlitz die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KV) dazu aufgefordert, zusätzliche Bereitschaftsdienste zu organisieren, damit die Rettungsdienste in Ostsachsen entlastet würden. Derzeit plane man auch, Kräfte des Katastrophenschutzes zusätzlich in Dienst zu stellen, um die Patiententransporte abzusichern, sagte Schiffner.

Rettungsdienst Weißwasser in Not