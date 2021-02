Einen ungewöhnlichen Auftrag haben Polizisten in Waltersdorf bei Großschönau erledigt. Eine Hundhalterin aus Tschechien hatte sich per Telefon bei den Beamten gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Ihr Hund Edy war ausgebüxt und über die Grenze gelaufen. Laut GPS-Halsband war das Tier in Waltersdorf unterwegs. Wegen der aktuellen Einreisesperre aufgrund der verschärften Corona-Regeln konnte die Halterin ihren Hund aber nicht einfach selbst zurückholen.