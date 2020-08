Im Landkreis Görlitz gibt es neun neue bestätigte Corona-Neuinfektionen. Das teilte das Landratsamt am Mittwoch mit. Damit sind aktuell zehn Personen infiziert. Bei den Neuinfektionen handelt es sich um sieben Bewohner und eine Mitarbeiterin eines Wohnheims für Menschen mit Behinderungen in Kemnitz bei Bernstadt sowie einen Bewohner eines Wohnheims für Menschen mit Behinderungen in Sohland am Rotstein.