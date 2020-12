Helfende Hände Quereinsteiger mit Power am Görlitzer Klinikum

Viele Krankenhäuser in der Oberlausitz sind am Limit. Erst vor wenigen Tagen informierte das Görlitzer Klinikum via Facebook über die Lage im Haus. Darin hieß es: So eine Situation habe man noch nie erlebt. Die Einrichtung stehe an der Grenze der Möglichkeiten, die Patienten zu versorgen. Bereits vor mehr als einer Woche hatte das Klinikum einen Hilferuf gestartet, um zusätzliches Personal zu finden - mit Erfolg.