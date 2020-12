Das Oberlausitzer Bergland-Klinikum in Zittau hat Berichte zu einer möglichen Triage bei Corona-Patienten nicht bestätigt. Die Versorgungssituation sei extrem angespannt, teilte das Klinikium mit. Nach Angaben der Geschäftsführung musste die Zahl der Betten für Corona-Patienten inzwischen deutlich reduziert werden. Die personelle Betreuung konnte demnach durch mehrere Ausfälle von Mitarbeitern nicht mehr gewährleistet werden. Bei Bedarf würden Patienten in umliegende Krankenhäuser verlegt.

In Zittau und am zweiten Standort Ebersbach-Neugersdorf hat das Klinikum 100 Betten für Coronafälle freigehalten. Dafür mussten andere Stationen geschlossen werden. In Spitzenzeiten seien schon 85 Betten belegt gewesen, so das Klinikum. Wieviele der Betten Intensivbetten sind, konnte eine Sprecherin nicht sagen. Aber auch in der Intensivmedizin stoße man an "die Grenzen des Leistbaren."