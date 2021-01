Testen statt Tanken Pendler-Testcenter bei Kodersdorf in Betrieb gegangen

Hauptinhalt

Grenzpendler müssen sich vom kommenden Montag an einmal pro Woche regelmäßig auf Corona testen lassen. Schnelltests aus Polen und Tschechien werden anerkannt. Parallel dazu stehen in Sachsen Testcenter zur Verfügung. Ein Center steht an der B115 bei Kodersdorf in der Lausitz. Am Freitag Morgen ist die Einrichtung in Betrieb gegangen.