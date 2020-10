Im Landkreis Görlitz ist der Inzidenzwert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche sprunghaft angestiegen. Wie das Landratsamt mitteilte, lag der Wert am Sonnabend (24.10.2020) bei rund 130. Eine Sprecherin des Landratsamtes sagte, die Region liege schon seit dem 8. Oktober über dem kritischen Inzidenzwert von 50, der für eine Einstufung als Risikogebiet durch das Robert-Koch-Institut (RKI) maßgeblich ist. Grund für die abweichenden Zahlen seien Verzögerungen bei der Übermittlung. Laut RKI lag der Inzidenzwert am Montag bei 71,2 (Stand 26.10.2020, 0 Uhr). Damit gilt der Landkreis offiziell als Risikogebiet.

Das Landratsamt gab am Montagnachmittag auf einer Pressekonferenz bekannt, dass es mittlerweile bis zu 72 Stunden dauert, bis die Ergebnisse von einem Corona-Abstrich vorliegen. Bei der Situation derzeit seien täglich 250 bis 300 Laboruntersuchungen notwendig. Das sind fast doppelt so viele, wie derzeit vom sächsischen Gesundheitsministrium zugewiesen, sagte am Nachmittag der Görlitzer Landrat Bernd Lange. "Wir haben Kapazitäten für 150 Tests am Tag, das wird zum Teil überschritten. Deshalb verschieben sich dann teilweise Tests. Hier muss nachgebessert werden." Man brauche konkrete Laboradressen für die Tests, so Lange.