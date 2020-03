Doch nicht nur der Verdachtsfall in ihrem Umfeld macht den Lausitzer Füchsen zu schaffen. Unklar ist zurzeit auch, wie der Spielbetrieb weitergeht. Am Freitag steht für den Eishockey-Zweitligisten das erste Spiel der DEL2-Playdowns an. Im heimischen Stadion in Weißwasser erwarten die Füchse den EV Landshut. Ob es dabei bleibt, soll am Mittwoch klar sein. Dann will die Deutsche Eishockey-Liga 2 entscheiden, ob und unter welchen Bedingungen der Spielbetrieb in der Liga weitergeht. Denkbar sind wie im Fußball Spiele ohne Zuschauer oder aber auch der komplette Abbruch der Saison.