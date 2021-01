Startschuss Gemächlicher Start im Impfzentrum Löbau

Rund zwei Wochen nach dem Start der Corona-Schutzimpfungen in Sachsen sind am Montag auch die Impfzentren in den Betrieb gegangen. In der Oberlausitz gibt es zwei solcher Zentren: die Messehalle in Löbau und die Sporthalle am Flugplatz in Kamenz.