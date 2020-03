31.3.2020 | 11:12 Uhr Frottana in Großschönau produziert Mundschutz gegen Coronaviren

In der Corona-Krise wird derzeit über eine Mundschutz-Pflicht in der Öffentlichkeit diskutiert. Noch fehlen solche Masken aber vor allem in Krankenhäusern und in der Pflege. Im Landkreis Görlitz hilft der Textilhersteller Frottana. Auf Initiative des Landratsamtes hat das Unternehmen seine Produktion umgestellt. Auch im Erzgebirge werden schon Corona-Schutzmasken hergestellt. Eine Hilfsaktion in Bautzen lässt zu Hause Mundschutzmasken nähen.