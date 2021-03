Anrufen, Termin machen und impfen lassen: So einfach soll es in Polen laufen. Zumindest in dem kleinen Dorf am Stadtrand von Zgorcelec, in dem auch ich wohne, scheint dies so zu sein. Hier leben Bauern neben Lehrern, Verwaltungsangestellte neben Geschäftsleuten. Sie alle gehören zu meinen Nachbarn. Während ich noch keine Aussicht auf einen Impftermin habe und mich nach wie vor einem Schnelltest unterziehen lassen muss, bevor ich auf die sächsische Seite darf, sind die polnischen Dorfbewohner fast alle durchgeimpft.

Jetzt sind die Lehrer dran

Auch Jola, die an einer Zgorzelecer Schule Biologie unterrichtet. Sie erzählt, dass im Dezember mit dem Impfen begonnen wurde. Zuerst seien Ärzte und Klinikpersonal geimpft worden, danach Senioren über 70. Jetzt sei sie an der Reihe.

Mir wurde im Januar ein Termin angeboten und gestern habe ich ihn wahrgenommen. Bei uns funktioniert es gut, auch wenn ich lieber einen anderen Impfstoff als Astrazeneca genommen hätte. Jola Lehrerin

Auch der 65-jährige Roman aus Luban hat seinen vereinbarten Impftermin genutzt. In Polen werde nach Berufsgruppen geimpft, erklärt er. So hätten am Anfang alle Klinikmitarbeiter eine Impfung bekommen, vom Hausmeister bis zum Chirurgen. Jetzt seien die Schulen dran. Das Alter spiele da keine Rolle.

Impfen beim Hausarzt

Ähnlich wie auf der sächsischen Seite der Neiße sind in Polen aber nicht alle bereit, sich impfen zu lassen. Im Landkreis Zgorzelec fehlt es zudem an Impfstoff. Junge Leute wie Anja Dabrowska müssen daher auf ihren Termin warten, bei ihrer 80 Jahre alten Mutter dagegen hat es schon geklappt. Sie wurde in der Praxis ihres Hausarztes geimpft. "Sie hat die Information per SMS bekommen, später dann von der Krankenschwester noch eine Erinnerung an den Termin, also alles perfekt."