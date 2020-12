In Görlitz haben am Freitag Beamte der Polizeidirektion Görlitz und der Bundespolizei die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung kontrolliert. Die Polizisten hielten auf der Stadtbrücke ins polnische Zgorzelec deutsche Autofahrer an und befragten sie nach dem Grund ihrer Reise. Wegen der angespannten Infektionslage in Sachsen ist derzeit der kleine Grenzverkehr ins benachbarte Polen bis auf wenige Ausnahmen nicht erlaubt. Gleiches gilt für die Nachbargemeinden mit Grenzen zu Polen und Tschechien.