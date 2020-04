An der deutsch-polnischen Grenze haben sich am Freitagabend hunderte Menschen versammelt, um gegen die Corona-Beschränkungen zu protestieren. Der Versammlung war der Aufruf einer polnischen Initiative vorausgegangen. Sie will sich gegen die starken Beschränkungen im Grenzverkehr seitens der polnischen Regierung wehren, die vor allem viele Pendler und die Menschen in der Grenzregion hart trifft. Bildrechte: xcitePRESS

Organisatoren: Quarantäne im Grenzbereich aufheben

Wegen des Versammlungsverbotes und der hohen Strafen in Polen hatte die Initiative allerdings einen Straßenprotest wieder abgeblasen und stattdessen die Menschen aufgefordert, Briefe an die polnische Regierung zu schreiben und Lockerungen zu fordern. Trotz des Rückziehers fanden sich am Freitagabend rund 1.000 Polen und Deutsche an der Altstadtbrücke von Zgorzelec/Görlitz ein. In einem im Internet verbreiteten Aufruf heißt es dazu: "Indem wir uns zusammenschließen, haben wir eine bessere Chance, die Quarantäne für Menschen, die im Grenzgebiet arbeiten, aufzuheben".