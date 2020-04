In Niesky ist ein Pflegeheim der Diakonissenanstalt Emmaus unter Quarantäne gestellt worden. Das Gesundheitsamt des Landkreises Görlitz ordnete dies an, nachdem 49 Bewohner und Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Eine 91 Jahre alte Heimbewohnerin verstarb in einer Klinik an den Folgen ihrer Erkrankung. Die übrigen Heimbewohner dürfen das Gelände bis auf Weiteres nicht verlassen und keinen Besuch empfangen. Den betroffenen Mitarbeitern wurde erlaubt, weiterzuarbeiten, solange sie keine Krankheitssymptome zeigen.



Weitere Informationen in Kürze.