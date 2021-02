Die Zukunftsaussichten für freischaffende Schauspierinnen wie Britta Werksnis sind nicht gerade rosig. Wann sie tatsächlich wieder regelmäßig auf der Bühne stehen kann, weiß die 33-Jährige nicht. Ihr letztes festes Engagement hatte sie im vergangenen Sommer an einer Bühne in Baden-Württemberg. "Dann kam Corona. Da war mir klar, dass meine Spielsituation ein Jahr oder länger schwierig sein wird." Also suchte sie nach Alternativen und fand sie im Masterstudiengang Kultur und Management an der Hochschule Zittau/Görlitz.