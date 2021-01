Es gibt keine Warte- oder Behandlungsräume. Die Menschen stellen sich unter freiem Himmel und mit Abstand an den Fenstern des Containerhäuschen an. So wird an einem Fenster - dem Check-In - das Online-Ticket mit den Daten gescannt. Am zweiten Fenster beugt sich dann ein Mitarbeiter mit einem Wattestäbchen heraus und macht den Abstrich in Rachen und Nase. Das dauere keine zwei Minuten, so Heide.