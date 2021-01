Vor der Praxis von Hausarzt Vratislav Prejzik in Görlitz Königshufen herrscht am Samstagvormittag reges Treiben. Seit wenigen Minuten ist das überschaubare Testcenter geöffnet. Am Eingang stehen mehr als 30 Menschen und warten auf Einlass. Unter ihnen viele Polen. Minütlich werden es mehr.

Meine Helfer kommen aus Polen,Tschechien und Deutschland. Vratislav Prejzik Allgemeinmediziner

Prejzik hat sich entschieden, die Teststrecke nicht in der Praxis, sondern im Außenbereich aufzubauen. Kein Problem, der leichte Schneefall scheint hier niemanden zu stören.

Ohne vorherige Anmeldung zum Test

Unter den Wartenden ist auch Marco aus der Oberlausitz. Er ist gemeinsam mit seiner Frau angereist und lässt sich zum ersten Mal überhaupt testen. Beide wohnen in Tschechien, seine Frau kommt aus dem Nachbarland. Allerdings arbeitet Marco in Bautzen und pendelt fast täglich. Nach einer kurzen Wartezeit ist er dran. Ein Mitarbeiter bittet ihn und seine Frau höflich Namen und Arbeitgeber anzugeben. Dann gehen beide ein paar Meter weiter und müssen ihre Daten noch einmal selbst auf einem Zettel eintragen. Mit diesem Blatt in der Hand geht's zum eigentlichen Test.

Ein Schnelltest kostet bei Prejzik 15 Euro. Bildrechte: MDR /Jens Czerwinka

Aufgeregt sei er nicht, so Marco. Dann ist es soweit. Eine Helferin befreit das weiße Wattestäbchen aus der Verpackung. Auch der Teststreifen wird vor seinen Augen geöffnet. Ein kurzes Durchatmen und die Helferin versenkt das Stäbchen in Sekundenschnelle im linken Nasenloch. So schnell wie es drin war, ist es auch wieder draußen. Sofort trägt die Helferin das Sekret auf den kleinen weißen Teststreifen auf. Dieser wird von einer anderen Mitarbeitern abgeholt und landet in der Praxis. Jetzt heißt es: Warten und Daumen drücken.

250 Schnelltests pro Stunde sind in der Praxis von Vratislav Prejcik in Görlitz durchführbar. Bildrechte: MDR /Jens Czerwinka