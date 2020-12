Corona-Beschränkungen Kontrolle der nächtlichen Ausgangssperre: Mit der Görlitzer Polizei auf Streife

Am 16. Dezember 2020 ist die bundesweite Corona-Schutzverordnung in Kraft getreten. Seit einer Woche kontrolliert die Polizei in der Oberlausitz die Einhaltung der Verordnung. Bislang wurden in diesem Zeitraum in den Landkreisen Görlitz und Bautzen mehr als 400 Verstöße registriert.