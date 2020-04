Laura Ulrich* studiert Soziale Arbeit in Vollzeit. "Das Studium lief bislang reibungslos. Ich bekam gute Zensuren", erzählt die Mittdreißigerin. Nun wäre eigentlich die Abschlussarbeit dran. "Ich habe noch keine Seite der Arbeit geschrieben", sagt die Mutter zweier Kinder verzweifelt. Knapp einhundert Seiten hat sie zu verfassen. Ende Juni ist Abgabetermin. Viel Zeit hat sie bislang in eine qualitative Studie für die Bachelorarbeit gesteckt, berichtet Laura. Doch nun fehle ihr die Zeit für Recherchen, das Literaturstudium und die Schreibarbeit.

Denn die Betreuung ihrer beiden Kinder binde derzeit all ihre Aufmerksamkeit. Ihre vierjährige Tochter sei quirlig und tobe aufgeweckt um sie herum. "Sie will ständig bespaßt werden", berichtet die Studentin. Muße für die Bachelorarbeit findet Ulrich so nicht. In den Kindergarten kann sie das Kind nicht geben. Der ist geschlossen. Ob sie als Studentin Anspruch auf eine Notbetreuung ihres Kindes hat, ist offen.

Unterricht für den Sohn bindet viel Kraft

Sich in die Literaturrecherchen für ihre Abschlussarbeit vertiefen? Für Laura derzeit nicht machbar. Bildrechte: IMAGO Auch in die Betreuung ihres 13-jährigen Sohnes müsse die junge Frau viel Zeit investieren. Der Schüler benötigt Hilfe bei den Hausaufgaben. Weil die Familie es nicht schafft, alle Hausaufgaben mit der gleichen Gewissenhaftigkeit zu bearbeiten, hätten sie angefangen zu priorisieren. Sie konzentrieren sich auf die Bearbeitung der Aufgaben in den Hauptfächern. Einer Zeichenaufgabe in Kunsterziehung widmen sie weniger Zeit. "Da kommt da eben mal eine Drei raus", erklärt Laura etwas gleichgültig.

Sich allen Fächern mit gleich hohem Anspruch zu widmen, sei nicht zu schaffen. Dass ihr Sohn an dieser Stelle weniger Unterstützung von ihr bekommt, als er sich wünscht, erklärt Laura Ulrich mit dem größeren Betreuungsaufwand für die Tochter. "Mein Großer versteht das", sagt die Studentin. "Er steckt da sehr zurück."

Ulrichs Mann könne sie nur wenig in der Betreuung der Kinder unterstützen. Er habe einen anstrengenden Job im Stahlbau. Wenn Lauras Mann nach der Arbeit nach Hause kommt und sie ihn um Hilfe bittet, entgegne der oft: "Lass mich doch erstmal ankommen." Laura hilft zweimal die Woche in einem Pflegeheim als Krankenschwester aus. Die Studentin ist sich sicher, dass sie für diese Zeit eine Notbetreuung ihrer Kinder in Anspruch nehmen könnte. Doch das helfe ihr nicht bei der Arbeit an ihrer Bachelorarbeit: "Da bin ich ja arbeiten. Zum Schreiben komme ich da auch nicht."

Notbetreuung für die Tochter als Ausweg

Laura sieht deshalb ihren Studienabschluss in Gefahr. Sie wünscht sich, die vierjährige Tochter für die "freien" drei Tage ihrer Woche in die Notbetreuung geben zu dürfen, damit sich sie sich ihrer Bachelorarbeit widmen kann. Einen Antrag dazu hat sie noch nicht gestellt. "Ich befürchte eine Ablehnung", erklärt Ulrich.

Die neue Allgemeinverfügung der Sächsischen Staatsregierung vom 17. April gab ihr Hoffnung, vielleicht doch eine Notbetreuung in Anspruch nehmen zu dürfen. Denn die ermöglicht Schülerinnen und Schülern in Abschlussklassen die eigenen Kinder betreuen zu lassen. Doch zwei Anrufe bei der Hotline des Sozialministeriums brachten die Studentin aus der Oberlausitz nicht weiter. "Dort konnte man mir nicht sagen, ob ich diese Regelung auch als Studentin nutzen kann", sagt Laura. Sie denke nun darüber nach, den Professor um zwei Monate Aufschub für den Abgabetermin ihrer Bachelorarbeit zu bitten.

Eine Anfrage von MDR SACHSEN beim sächsischen Sozialministerium blieb bis zum Redaktionsschluss unbeantwortet.

* Name geändert.

Quelle: MDR/mk