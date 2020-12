Auch der Naturschutz-Tierpark Görlitz hat mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Zum zweiten Mal in diesem Jahr muss die Einrichtung für längere Zeit schließen. Da die Besucher nicht hinein dürfen, fehlen die Einnahmen. Die Ausgaben laufen aber weiter. So beliefen sich die täglichen Kosten auf mehr als 4.400 Euro, teilte der Tierpark mit. Darin enthalten seien unter anderem Personalkosten, Strom, Wasser, Futter oder Abgaben. Deshalb bittet der Tierpark um Hilfe und bietet Futterpatenschaften an.