Im Landkreis Görlitz gibt es einen ersten Todesfall einer am Corona-Virus erkrankten Frau. Dabei handelt es sich um eine 89-Jährige aus einer Pflegeeinrichtung in Klein Priebus. Sie starb am Mittwoch in einer Klinik. Zuvor galt sie als Verdachtsfall mit Vorerkrankungen. Weil sich ihr Zustand verschlechtert hatte, wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert und später positiv auf das Virus getestet, teilte das Landratsamt mit.



Landrat Bernd Lange bedauert den Vorfall zutiefst: "Ich spreche den Angehörigen mein tiefstes Beileid aus und wünsche allen Erkrankten in unserem Landkreis einen milden Krankheitsverlauf sowie eine baldige Genesung."