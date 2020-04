In der Walpurgisnacht gehören sie in der Oberlausitz vielerorts zur Tradition: die Hexenfeuer zum Winteraustreiben. In fast jedem Dorf werden dazu hohe Reisighaufen aufgeschichtet und mit Stroh gefüllte Hexen aus Lumpen als Symbol für den Winter darauf gesteckt. In der Dämmerung versammeln sich mancherorts Hunderte um die Feuer. Mitunter gibt es dazu ein Programm, Musik und einen Imbiss.

Nicht so in diesem Jahr. Denn viele Kommunen haben die Hexenfeuer ganz verboten, so beispielsweise Weißwasser, Bischofswerda und Bautzen. In einigen Gemeinden konnten die Einwohner allerdings trotzdem ihren Grünschnitt abgeben. In Rietschen und Wilthen sollen die Reisighaufen am Donnerstag ohne Publikum abgebrannt werden.

In Wilthen ist der Hexenhaufen auf der Weifaer Höhe schon am Donnerstagvormittag unter Aufsicht der Feuerwehr entzündet worden. Bildrechte: MDR/Florian Glatter Wir haben uns dazu entschlossen, auch als Zeichen gegen diese Pandemie, an elf Stellen die Haufen kontrolliert abzubrennen. Das wird bei uns die Feuerwehr machen. Es wird auch eine Corona-Hexe geben an dem großen Haufen der Stadt an der Weifaer Höhe. Symbolhaft wird dort die Corona-Hexe verbrannt. Michael Herfort, Bürgermeister der Stadt Wilthen

Schon am Vormittag seien erste Haufen entzündet worden, berichtet ein MDR-Reporter aus Wilthen. Die vom Naturfreundeverein gebaute Hexe trug natürlich Mundschutz. Normalerweise stehen bis zu 25 Hexen auf dem Reisighaufen. Sie werden in einem Bastelwettbewerb von den Wilthener Familien gestaltet.

In Wuischke geriet am Donnerstagmittag ein angesteckter Hexenhaufen außer Kontrolle. Das Feuer drohte wegen starker Winde auf Bäume überzugreifen, teilte die Berufsfeuerwehr Bautzen mit. Feuerwehrleute aus Hochkirch, Kubschütz und Bautzen brachten den Brand wieder unter Kontrolle.

Kleine private Feuer unter Auflagen als Alternative

Auch an den Wittichenauer Ziegeleiteichen gibt es in diesem Jahr keinen großen Hexenhaufen. Die Stadt hatte schon vor Wochen die Zufahrt zum Ablageplatz gesperrt, um zu verhindern, dass Einwohner dort Baumverschnitt abladen. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Martin Kliemank Andernorts können zur Walpurgisnacht zumindest kleine private Feuer entfacht werden. So lassen etwa Demitz-Thumitz und Wittichenau kleinere Feuer in Feuerschalen oder befestigten Feuerstellen auf Privatgrundstücken zu. Wer ein solches Feuer entzünden will, musste dafür zuvor allerdings eine Genehmigung bei der Gemeinde beantragen. Privatfeuer würden nur genehmigt, wenn der Antragsteller absichert, dass Hygienemaßnahmen und Mindestabstände eingehalten werden, teilte Wittichenaus Bürgermeister Markus Posch mit.

Viele Gemeinden verweisen aber darauf, dass größere private Hexenfeuer zur Entsorgung von Baum- und Strauchverschnitt nach der aktuellen Gesetzeslage auch ohne die Corona-Beschränkungen verboten wären. Im vergangenen Jahr war eine Pflanzenabfallverordnung ausgelaufen, die das Verbrennen pflanzlicher Abfälle im April und Oktober erlaubt hatte.

Engpässe bei der Entsorgung von Gartenabfällen

Darauf hatte Anfang des Monats auch die Landesdirektion noch einmal hingewiesen. Auch wenn es wegen teilweise geschlossener Annahmestellen zu Engpässen bei der Entsorgung von Grünschnitt komme, berechtige das nicht dazu, die Gartenabfälle zu verbrennen, hieß es in einer Bekanntmachung. Gartenabfälle, die nicht anderweitig verwertet werden können, seien entweder zu kompostieren oder bis zu einem späteren Zeitpunkt auf dem Grundstück zu lagern, teilte die Landesdirektion mit.

Die Gemeinde Nebelschütz kam ihren Einwohnern hierbei aber entgegen. Sie bot an, den Baumverschnitt der Bürger am vergangenen Wochenende auf dem Bauhof zu schreddern.

Auch das Maibaumstellen fällt aus