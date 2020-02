Ein Corona-Verdachtsfall aus Görlitz wird im Labor untersucht. Wie der behandelnde Arzt am Freitag mitteilte, hatte sich eine Patientin mit entsprechenden Symptomen am Freitag in seiner Praxis gemeldet. Sie arbeite in einer Firma, deren Chef Italiener sei und in der vergangenen Woche von einer Reise in sein Heimatland zurückgekehrt sei. Auch er soll grippeähnliche Symptome haben. Mit einem Ergebnis des Tests im Labor rechnet der Arzt Freitagabend oder Sonnabend. In Sachsen ist bisher noch keine Infektion mit dem Corvid-19-Erreger nachgewiesen. Es gab nur einzelne Verdachtsfälle unter anderem aus dem Landkreis Meißen.

Patienten sitzen in Görlitzer Arztpraxis fest

Vorsichtshalber ist am Freitagvormittag im Görlitzer Ortsteil Biesnitz eine Arztpraxis geschlossen worden, nachdem eine Frau mit den typischen Anzeichen beim Arzt vorstellig geworden war. Der Arzt hatte andere Patienten, die zur selben Zeit in der Praxis warteten, vorübergehend da behalten. Erst am Mittag konnten sie die Praxis verlassen.

Weitere Corona-Verdachtsfälle wurden im Görlitzer Klinikum als Influenza diagnostiziert. Im benachbarten polnischen Zgorzelec gab es ähnliche Fälle, die von den Behörden bislang weder bestätigt noch dementiert wurden.

Schutzbekleidung für Hausärzte fehlt

Bildrechte: dpa MDR SACHSEN bekam per Facebook Hinweise darauf, dass Schutzbekleidungen für Ärzte in Hausarztpraxen Mangelware seien. Das konnte der Präsident der Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin (DEGAM), Martin Scherer, auf Anfrage in Teilen bestätigen. "Man muss sagen, dass die Schutzmaterialien wie Mundschutz, Schutzkittel, Schutzbrille sehr knapp sind und dass da viele Praxen momentan nicht ausreichend ausgerüstet sind. Das ist etwas, das wir lösen müssen." In der Pflicht sei das Bundesgesundheitsministerium. Nach der EHEC-Epidemie 2011 habe man diesbezüglich eine Empfehlung an das Ministerium rausgegeben. Auch die Kommunikation zwischen Ärzteverbänden und den öffentlichen Stellen sei verbesserungswürdig, so Scherer.

Im Grunde genommen müssten die Praxen von öffentlicher Seite ausgestattet sein. Zwischen drohenden Epidemien müssten die Praxen beliefert werden. Es kann nicht sein, dass Ärzte zu Obi fahren müssen, um sich dort mit Atemmasken einzudecken. Martin Scherer, Präsident DEGAM