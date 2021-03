Auch im Landkreis Görlitz seien zuletzt die Infektionszahlen deutlich gestiegen. Laut RKI betrug die Sieben-Tagesinzidenz auf 100.000 Einwohner am 11.3. im Landkreis Görlitz 89, im Vogtlandkreis liegt sie jedoch bei 227. "Mit der längsten nationalen Außengrenze in der Bundesrepublik Deutschland sind auch wir einem erhöhten Risiko durch Eintragung des Virus ausgesetzt. Allein aber die Altersstruktur sollte Grund genug für vorrangige Impfungen im Landkreis Görlitz sein", betonte Lange.

Ministerpäsident Kretschmer nannte in der Online-Debatte das Vogtland eine "Modellregion", in der die Strategie zur Eindämmung des Coronavirus eine Leuchtturmfunktion für Sachsen bekommen könnte. Im Hotspot Vogtland finden derzeit täglich 4.000 bis 5.000 Schnelltests statt. Innerhalb einer Woche wurden 40.000 Schnelltests ausgewertet, Demnächst sollen sich Impfwillige auch beim Hausarzt impfen lassen können. Die Details dazu will der Freistaat Anfang nächster Woche vorstellen.

Der Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung, Klaus Heckemann, sagte, Sachsens Hausärzte stünden fürs Impfen bereit. In der Diskussionsrunde verwies er auf die niedergelassene Ärzteschaft in der Grenzregion Sachsens. "Dort kann das Impfen ganz schnell hochgefahren werden, wenn die Impfstoffe an alle Hausärzte entlang der Grenze gehen - so schnell es irgend geht", meinte Heckemann.