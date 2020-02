Nachdem am Freitag in Görlitz eine Hausarztpraxis wegen einer möglichen Corona-Infektion einer Patientin vorübergehend geschlossen wurde, hat sich der Verdacht einer Erkrankung nicht bestätigt. Das Landratsamt habe dem Mediziner am Sonnabend über die negativen Testergebnisse unterrichtet, schreibt die Sächsische Zeitung. Auch die anderen Patienten, die über drei Stunden in der Arztpraxis ausharren mussten, seien informiert worden. Das Gesundheitsministerium bestätigte MDR SACHSEN auf Anfrage, dass es im Freistaat bislang keinen Fall einer bestätigten Corona-Infektion gibt. Auch bei dem Verdachtsfall in Aue wurde am Sonnabend Entwarnung gegeben.