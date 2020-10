Es dampft wieder bei den Ostsächsischen Eisenbahnfreunden. Fast zwei Jahre hat es gedauert, die alte Dampflokomotive 52 8141-5 im Thüringer Lokwerk in Meiningen generalzuüberholen. Jetzt ist sie wieder betriebsbereit auf der Schiene und seit diesem Wochenende startet die mehr als 70 Jahre alte Dame wieder von ihrem Heimatbahnhof in Löbau aus zu Sonderfahrten.

Inzwischen gibt es laut Simm schon etliche Anfragen aus Deutschland für den Einsatz der Lok. Aber erst einmal soll sie in der Oberlausitz vorgestellt werden. So macht sie am Sonntag eine Spritztour von Löbau über Zittau nach Großschönau. Restplätze für die Fahrt werden am Zug vergeben.