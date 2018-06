Bis zur Grenze auf der Neißebrücke in Görlitz-Zgorzelec will Polen im nächsten Jahr sein Schienennetz elektrisch ausbauen. Bildrechte: dpa

Die Strecke zwischen dem Bahnhof Zgorzelec und dem Bahnhof Görlitz ist nur einen Kilometer lang. Und doch scheint diese kurze Distanz seit Jahren ein schier unüberwindbares Hindernis für den Freistaat Sachsen zu sein. Er bekommt es einfach nicht hin, diese 1.000 Schienenmeter inklusive dem Görlitzer Bahnhof zu elektrifizieren.

Polen schließt elektrische Lücke bis Zgorzelec

Spätestens im nächsten Jahr wird diese Verkehrspolitik dem Land schwer auf die Füße fallen. Die Strecke von Wroclaw nach Görlitz ist zurzeit bis Wegliniec (Kohlfurt) elektrifiziert. Bis zum Sommer 2019 wollen die Polen den gut 26 Kilometer langen Abschnitt bis zum Bahnhof Zgorzelec elektrisch ausbauen, eventuell sogar bis auf die Neißebrücke.

Der Geschäftsführer des Oberlausitzer Verkehrsverbundes ZVON, Hans-Joachim Pfeiffer, weist schon seit Jahren auf die Folgen hin. "Das bedeutet für die Deutsche Bahn einen sehr großen politischen Druck, auf deutscher Seite zu handeln. Denn vereinbart ist, diesen polnischen Fahrstrom dann in den Bahnhof Görlitz hineinzuführen. Deutschland ist gefordert, dort Schritt zu halten." Denn mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2019 endet der grenzüberschreitende Dresden-Wroclaw-Express an der Grenze. Die Fahrgäste müssen dann in Zgorzelec umsteigen.

Fachleute schätzen Kosten auf 20 Millionen Euro

Der Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege fordert die schnelle Elektrifizierung des Bahnabschnitts Görlitz - Zgorzelec. Bildrechte: dpa In einer gemeinsamen Erklärung haben deshalb Verkehrsexperten und Politiker beider Länder jetzt den Bund aufgefordert, grünes Licht für eine schnelle Anbindung der Region Ostsachsen an das elektrische Bahnnetz zu geben. Die Elektrifizierung der Strecken von Görlitz nach Dresden und Cottbus müsse in den Bundesverkehrswegeplan als vordringliches Projekt aufgenommen werden, heißt es in der Erklärung. Vorgezogen werden muss nach Ansicht des Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege die Elektrifizierung des Teilstücks von Zgorzelec nach Görlitz. "Beide Städte haben als künftiges Schienendrehkreuz besonderes Interesse am elektrifizierten und grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr - auch unter Aspekten von Tourismus bis Fachkräftegewinnung. Dieses Verfahren muss beschleunigt werden", sagte er beim Expertengespräch in Görlitz.

Fachleute schätzen die Kosten dafür auf rund 20 Millionen Euro. Es wäre auf deutscher Seite zwar nur ein Kilometer, der vorerst elektrifiziert werden müsste, aber die Umgestaltung des Görlitzer Bahnhofes und die Signal- und Sicherheitstechnik würden den Preis in die Höhe treiben, erklärt der ZVON-Geschäftsführer. Deshalb kommt das Vorhaben nicht voran.

Bahnhofsumbau frühestens ab 2026

Nach Ansicht des Projektverantwortlichen bei der Deutschen Bahn, Ulrich Mölke, könnte die Modernisierung des Bahnhofs frühestens 2026 beginnen. Er rechnet mit anderthalb Jahren Bauzeit. "Der Bahnhof Görlitz ist nicht auf den Gleichstrom aus Polen vorbereitet. Wir brauchen zudem Lösungen, die Zugverkehre in alle Richtung ermöglichen", sagte er.

Auf polnischer Seite wird es in zwei Jahren nur noch elektrische Züge statt Dieselloks geben. Jakub Kapturzak vom polnischen Infrastruktur-Ministerium stellt zudem in Aussicht, dass nach der Elektrifizierung mindestens ein IC-Zugpaar täglich zwischen Warschau und Görlitz pendeln wird. "Auch das Zugangebot im Regionalverkehr Wroclaw - Görlitz und Jelenia Góra - Görlitz kann verbessert werden. Der Realisierungsrahmen von zehn Jahren auf deutscher Seite entspricht nicht der Wichtigkeit dieses Projektes", sagte er.

Hoffnung setzen die Zuständigen vor Ort deshalb auf den deutsch-polnischen Bahngipfel am Montag in Potsdam. „Dass die Schließung der Elektrifizierungslücke zwischen Zgorzelec und Görlitz noch etwa zehn Jahre dauern soll, ist weder den polnischen Partnern noch der Bevölkerung der Region zu vermitteln“, urteilt die Sprecherin der Initiative Deutsch-polnischer Schienenpersonenverkehr Anja Schmotz. Hier müssten Lösungen gefunden werden, wie Planungsprozesse beschleunigt werden könnten, so Schmotz.

Quelle: MDR/ris/dpa