Drohungen und Hassbotschaften gehörten zum Alltag von Torsten Pötzsch, heißt es in der Begründung der Deutsche Nationalstiftung zur Auswahl des diesjährigen Preisträgers. Auch einen Anschlag habe der Stadtchef schon überlebt: 2019 hatten Unbekannte die Schrauben an den Rädern von Pötzschs Privatwagen gelockert. Trotzdem lasse er sich nicht beirren und suche unermüdlich den Dialog mit Bürgern, um den Zusammenhalt und die Lebensqualität in seiner Stadt zu stärken.