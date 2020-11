Aus einer Garage in Görlitz ist in den vergangenen Monaten ein historisches Flugzeugteil verschwunden. Es handelte sich dabei um eine Flugzeugturbine eines Düsenfliegers MIG aus DDR-Zeiten. Das Triebwerk gehört dem Verein "Bergbauliche Zeitzeugen Berzdorf Oberlausitz e.V." und sollte für eine Ausstellung aufbereitet werden. Aus diesem Zweck wurde es in der Garage zwischengelagert. Verschwunden ist es laut Polizeiangaben zwischen dem 1. August und Ende Oktober.