Jürgen Bergmann steht am Ufer der Neiße und deutet hinüber auf die polnische Seite: "Die farbigen Sachen dort, die gehören eigentlich zu unserem Park." Eigentlich. Denn seit der Schließung der deutsch-polnischen Grenze wegen der Corona-Pandemie ist dieses Gelände des Abenteuerparks "Kulturinsel Einsiedel" abgeschnitten.

Nordöstlich von Görlitz, in Zentendorf, haben der Holzgestalter Bergmann und sein Mitarbeiterstab direkt an der Lausitzer Neiße eine Märchenwelt aus Holz erschaffen. In dieser "geheimen Welt von Turisede" können Kinder unter anderem zwischen Baumkronen klettern, unterirdische Röhren erforschen, es gibt Baumhaushotels zum Übernachten und seit einiger Zeit gehört sogar ein Tierpark auf der polnischen Seite zur Erlebniswelt.