Steffi Kupka hört fast täglich von Diebstählen im Ort. Selbst betroffen, war die Bad Muskauer Unternehmerin noch nicht. Dennoch verunsichern sie die Berichte der Nachbarn. "Das ist nicht immer angenehm. Man achtet schon auf fremde Autos, die an Grundstücken vorbeifahren, Personen, die man nicht kennt und fühlt sich nicht immer sicher", sagt Kupka. Sie lässt sich deshalb wie rund 20 andere Unternehmerinnen und Unternehmer auf einer Veranstaltung von IHK und Polizei in Boxberg über Möglichkeiten zu einem verbesserten Einbruchschutz beraten.

Die Zahl von Einbrüchen und Diebstählen ging in den Landkreisen Bautzen und Görlitz in den vergangenen Jahren zwar zurück – rund 11.800 Eigentumsdelikte sind der Polizei in der Oberlausitz im vergangenen Jahr gemeldet worden. Entlang der deutsch-polnischen Grenze steigt die Zahl der Fälle aber. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Polizeidirektion hier 2019 rund sieben Prozent Fälle mehr erfasst.

Großer Teil von Diebstählen wird nicht angezeigt

Die Dunkelziffer aber dürfte deutlich höher liegen. Denn nur etwas mehr als die Hälfte der betroffenen Unternehmen zeigen einen Einbruch oder Diebstahl auch an. Das ergab eine Umfrage der Handwerkskammer Dresden im Jahr 2016. Steffi Stupka kann diese Zurückhaltung nachvollziehen: "Erstmal zur Polizei zu gehen, anzuzeigen und so weiter, das ist zeitaufwändig. Und zum Schluss ist der Erfolg, dass man die Mitteilung vom Staatsanwalt bekommt, dass das Verfahren eingestellt wurde. Das machen Sie dann fünf, sechs Mal und dann setzen Sie da keine Zeit mehr dafür ein, weil Sie wissen, Sie bekommen einfach nicht Ihr Recht und Ihren Schaden nicht ersetzt."

Nur etwa jeder dritte Diebstahl wird aufgeklärt. Dabei hat die Polizei ihre Aufklärungsquote zuletzt verbessern können. Die Videoüberwachung in Görlitz und eine stärkere grenzüberschreitende Zusammenarbeit halfen, mehr Täter zu fassen. Die im November gegründete SOKO Argus hat knapp 45 Prozent der Einbrüche und Diebstähle aufgeklärt, zu denen sie ermittelt hat. Auch in Hoyerswerda sind im vergangenen Jahr Fahndungsmaßnahmen zu Einbrüchen und Diebstählen bei einer Ermittlungsgruppe gebündelt worden, nachdem sich dort Ende des Jahres Diebstähle gehäuft hatten. Die Ermittler konzentrierten sich auf eine begrenzte Gruppe von Tatverdächtigen und bearbeiteten zwischen März und Oktober dieses Jahres rund 250 Straftaten. Fünf Tatverdächtige konnten die Polizisten festnehmen.

Neues Polizeiangebot: Hochwertige Maschinen registrieren lassen

Thomas Ott, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Dresden, erhofft sich zusätzliche Polizisten für die Kriminalitätsbekämpfung im Grenzraum Bildrechte: MDR/Martin Kliemank "Der Freistaat hat in den vergangenen Jahren einiges getan, um die Verbrechensbekämpfung zu intensivieren", sagt Thomas Ott, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Dresden. Doch um das Sicherheitsgefühl der Unternehmer weiter zu verbessern, seien noch mehr Polizei in der Nähe und generell ausreichend Polizisten nötig, sagt Ott. "Der Unternehmer muss aber auch Eigenvorsorge treffen. Da kommen wir nicht drumrum." Deshalb organisiert die IHK immer wieder Präventionsveranstaltungen und lässt die Unternehmerinnen und Unternehmer von der Polizei zu einbruchsicheren Türen und Fenstern, Alarmanlagen und Überwachungstechnik beraten.

In Boxberg stellen die Polizeibeamten auch neue Sicherheitsvorkehrungen vor. So können die Unternehmer seit Kurzem die Individualnummern zu ihren Werkzeugen und Geräten bei der Polizei hinterlegen. "Wenn diese Maschinen entwendet werden und die Täter in Kontrollen hineinfahren, können die Polizisten die Liste abrufen und sofort erkennen, aus welcher Firma die Geräte stammen", erklärt Marc Klinger, Sprecher der SOKO Argus. Höherpreisige Maschinen könnten außerdem mit einer künstlichen DNA versehen werden. Dazu wird eine Flüssigkeit auf das Gerät aufgesprüht oder aufgepinselt. Unter fluoreszierendem Licht lässt sich dann darin eine individuelle Struktur erkennen, die dem Eigentümer zugeordnet werden kann, erläutert Klinger.

Unterbesetzte Görlitzer Staatsanwaltschaft

Die Unternehmer bei der Veranstaltung in Boxberg hören interessiert zu, als Klinger dieses kostenlose Angebot der Polizei erklärte. Sie wünschen sich aber auch, dass einmal gefasste Täter schneller verurteilt werden und die verursachten Schäden ersetzen. Hermann Jöst, Oberstaatsanwalt in Görlitz, sieht da aber ein Hindernis: Die Staatsanwaltschaft Görlitz sei "permanent personell unterbesetzt". "Das hat einen ganz einfachen Grund: Die meisten Kollegen, die neu eingestellt werden, wollen alle entweder in Dresden oder in Leipzig eingesetzt werden. Nach Görlitz wollen die schonmal gleich gar nicht." Das Justizministerium könne zwar immer mal wieder Staatsanwälte davon überzeugen, nach Görlitz zu gehen. Aber die würden dann meist nicht lange bleiben, beklagt Jöst.

Die Ermittler behelfen sich deshalb zunehmend mit moderner Technik. Die Polizei rüstet weiter auf. Weil dank der Videoüberwachung in Görlitz schon etliche Straftaten aufgeklärt werden konnten, beschafft die Polizeidirektion derzeit mobile Überwachungskameras. Die könnten schon in den kommenden Monaten in der Grenzregion zum Einsatz kommen, kündigt Daniel Mende, stellvertretender Polizeipräsident der Polizeidirektion Görlitz an.

Quelle: MDR/mk