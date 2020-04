Der Zoll hat am Ostermontag bei Görlitz mehr als 900 Kilogramm Dönerspieße sichergestellt. Die Beamten kontrollierten einen Kühltransporter, der auf der B115 in Richtung Niesky fuhr. Laut Polizei wollte der Fahrer das Dönerfleisch nach Görlitz und an mehrere Empfänger in Brandenburg liefern. Sein Transporter sei am frühen Morgen in Berlin beladen worden, gab der Fahrer an. Zu Beginn der Kontrolle lasen die Zöllner die aktuelle Temperaturanzeige ab, die minus zwölf Grad Celsius anzeigte.