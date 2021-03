Im Mittelpunkt steht Jakob Fabian. Er ist Schriftsteller und verliebt: Als er Cornelia Battenberg kennenlernt ist es um den Lebemann geschehen. Eine große Liebesgeschichte entspinnt sich - doch es ist schnell klar: Das große Glück soll den beiden Liebenden nicht beschieden sein, denn es ist 1931, eine Zeit, in der die Welt aus den Fugen gerät und in der politisch und gesellschaftlich alles dabei ist, zu zerfallen.

Erich Kästners Roman "Fabian" entstand und spielt unmittelbar vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Eine Geschichte, die fast ein Jahrhundert zurückliegt, und für Produzent Felix von Böhm dennoch äußerst aktuell ist. "Auch wir leben in einer Zeit, in der es zum einen gesellschaftlich und politisch Umbrüche gibt und in der auch leider rechtskonservative Tendenzen aufkommen."

In Görlitz endet Fabians Schicksal für Fabian am Neißeviadukt an der Grenze zu Polen. Außerdem drehte das Filmteam im historischen Kaufhaus und in der Altstadt. Für die Dreharbeiten bezog man gleich ein gesamtes Haus in der Jakobstraße und ließ das Berlin der Weimarer Republik in der Neißestadt auferstehen.