Politische Bildung, Mitmachangebote und viel Musik beim Friedensfest in Ostritz

Mit dem thematischen Dokumentarfilm "Rechtsrockland" hat am Donnerstagabend das dritte Friedensfest in Ostritz begonnen. Das Verkehrskonzept der Stadt für die dreitägige Veranstaltung steht. Offiziell eröffnet wird es am späten Freitagnachmittag. Dazu wird Bundesfamilienministerin Franziska Giffey erwartet.

Das erste Friedensfest hatten die Ostritzer vor einem Jahr organisiert. "Jedes Fest ist etwas anders", sagt Markus Kremser, der Sprecher des Friedensfestes. Dieses Mal liegt der Schwerpunkt auf dem Thema Bildung. "Was ist Rechtsextremismus, wie richtet dieser sich gegen unsere Demokratie, wie war es 1933 bis 1945", nennt Kremser Beispiele. Neben politischer Bildung gibt es aber auch wieder Mitmachangebote und viel Musik. Ein Höhepunkt des Festes wird neben der Menschenkette um den Marktplatz am Sonnabendabend die 26-Stunden-Lesung der Tagebücher von Victor Klemperer sein. "Außerdem werden wir eine Crowdfunding-Aktion starten, um für eine szenische Lesung beim nächsten Friedensfest im Juni Geld zu sammeln", erzählt Markus Kremser. In der Lesung unter dem Titel "Alles Kampf" werden Auszüge aus den Tagebüchern der Anne Frank und Hitlers "Mein Kampf" gegenüber gestellt.

Die Polizei wird insbesondere am Sonnabend in Ostritz präsent sein. Bildrechte: xcitePRESS

Beamte der Polizeidirektion Görlitz werden am Wochenende wieder das Friedensfest am Rande begleiten, kündigt Polizeisprecher Thomas Knaup an. "Unser Schwerpunkt wird aber am Sonnabend die rechtsmotivierte Versammlung auf dem Privatgrundstück in der Bahnhofstraße sein." Nach Aussagen des Landratsamtes Görlitz ist für den Sonnabend ab 15 Uhr bis Sonntag 1 Uhr eine Versammlung in geschlossenen Räumen angemeldet. "Bei der angezeigten Versammlung handelt es sich – anders als bei den vorherigen – um eine eintägige Versammlung, die abgeschirmt in einem Zelt auf dem Gelände des Hotels 'Neißeblick' stattfinden soll und bei der rund 500 Teilnehmer erwartet werden", sagte Kreissprecherin Franziska Glaubitz.