In Görlitz wird am Landgericht am Freitag das Urteil in einem spektakulären Drogenprozess erwartet. Der 29 Jahre alte Angeklagte soll mit Rauschgift im Wert von mindestens 140.000 Euro gehandelt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem in der Türkei geboren Polen mehr als 300 Fälle vor. Dabei ging es insbesondere um Marihuana und Crystal. Der Angeklagte sitzt bereits seit Ende März in Untersuchungshaft.