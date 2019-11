Die Polizei hat in Görlitz eine Drogenplantage in einer Wohnung entdeckt. Wie die Behörde am Montag mitteilte, war sie dem Besitzer durch einen Schmuggelversuch auf die Spur gekommen.

Der 31-Jährige war schon im Visier der Ermittler. Diese vermuteten, dass er beim Besuch eines inhaftierten Bekannten Drogen ins Gefängnis einschmuggeln will. Als der Verdächtige am Sonntagnachmittag die JVA betrat, schlugen die Beamten zu und durchsuchten den Deutschen gründlich - und wurden in seiner Hose fündig. Dort befand sich gut am Körper versteckt ein Päckchen mit sieben Gramm Marihuana.