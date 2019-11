Die alarmierten Polizeikräfte des Görlitzer- sowie des Polizeireviers Zittau-Oberland nahmen die Verfolgung auf. "Der Täter eilte in seiner Flucht übermehrere Grundstücke im Ort, beschädigte Außenlampen, Türen und ein Fahrzeug", so die Polizei. "Vermutlich wollte er sich verstecken." Zwei Häuser vom eigentlichen Tatort entfernt drang er gewaltsam in ein Wohnhaus ein und wurde auch hier vom 37-jährigen Eigentümer überrascht, worauf der Langfinger seine Flucht fortsetzte.



Auf einem angrenzenden Feld wurde der 34-Jährige schließlich gefasst. Die Beamten beschlagnahmten diverses Diebesgut, wie Solarleuchten und ein Sensor einer Wetterstation im Wert von insgesamt rund 250 Euro sowie ein Cutter-Messer. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz wurde am Freitag Haftprüfung wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchs, mehrfachen Diebstahls mit Waffen und Sachbeschädigungen beantragt.