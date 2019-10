Fünf Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren sind in der Nacht zu Sonnabend in eine Görlitzer Kleingartensparte in der Fichtestraße eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, hatten sie gegen 2 Uhr mit einem Brechwerkzeug sechs Lauben gewaltsam geöffnet und Lebensmittel und Alkohol zum Abtransport bereitgestellt. Wenig später wurden die Jugendlichen jedoch von der Polizei erwischt. Ein aufmerksamer Anwohner hatte Einbruchgeräusche sowie klirrende Glasscheiben gehört und die Beamten alarmiert. Das Diebesgut hatte einen Wert von 100 Euro. Der Sachschaden beträgt laut Polizei 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.