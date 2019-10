Vor allem junge Familien zieht es aus dem Nachbarland in die deutsche Grenzstadt. Das bereitet Platzprobleme für Schulen und Kindergärten - vor allem in der Innenstadt. Von dem Zuzug profitiert auch die katholische Kirche. Nur das Bistum Görlitz verzeichnet in Deutschland einen Zuwachs in den katholischen Gemeinden.