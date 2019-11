Der Eishockeyzweitligist Lausitzer Füchse konnte am Sonntag gegen den EHC Bayreuth einen 5:3 Heimsieg einfahren. Damit gelang den Weißwasseranern der erste Erfolg nach zuvor vier Niederlagen. Am Freitag unterlagen die Füchse noch gegen den Tabellenführer Kassel Huskies mit 0:1. Mit dem gestrigen Sieg rücken die Lausitzer Füchse auf Platz 8 vor.

Die Eispiraten Crimmitschau haben ihren Aufwärtstrend bestätigt. Gegen die Ravensburg TowerStars gewannen die Westsachsen mit 4:3 nach Verlängerung. Die Dresdner Eislöwen sind am Sonntag gegen den DEL2-Spitzenreiter Kassel Huskies leer ausgegangen. Bei der 1:4-Heimniederlage war nur der Start rosig.

In der Eishockeyregionalliga Ost haben die Tornados Niesky vier Tore aus zwei Spielen eingefahren. Am Sonnabend empfingen sie die Eisbären Berlin Juniors. Diese Begegnung endete mit einer 4:5 Niederlage im heimischen Eisstadion. Beim Auswärtsspiel gegen den ESC Dresden am Freitag fuhren sie mit 2:9 einen klaren Sieg ein.