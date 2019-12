Der Eishockeyzweitligist Lausitzer Füchse hat das Weihnachtsspiel am Donnerstagabend in Ravensburg verloren. Weißwasser unterlag mit 1:7. Allein im zweiten Drittel kassierten die Füchse fünf Gegentore. Durch die Niederlage rutschten die Lausitzer auf den zehnten Tabellenplatz ab. Besonders schmerzlich war das Spiel für den in den USA geborenen Füchse-Spieler Mychal Monteith, der am 26. Dezember seinen 28. Geburtstag feierte.