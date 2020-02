Der Eishockeyzweitligist Lausitzer Füchse hat am Sonntagabend sein Heimspiel gegen Bayreuth mit 5:3 gewonnen. Durch den Sieg rückte Weißwasser bis auf sechs Punkte an den zehnten Tabellenplatz heran, der den sicheren Klassenerhalt bedeuten würde. Am Freitag geht die Aufholjagd mit einem Heimspiel gegen Ravensburg weiter.