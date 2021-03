Die Lausitzer Füchse haben am Wochenende einen weiteren Sieg gefeiert. Nach dem 4:3-Sieg in der Verlängerung am Freitag gegen Frankfurt konnte Weißwasser am Sonntag nachlegen und in Bad Nauheim mit 3:2 gewinnen. Die Tore für die Lausitzer schossen Rylan Schwartz, Luis Rentsch und Andrew Clark - alle samt im zweiten Drittel. Am Donnerstag spielen die Füchse in Bayreuth.