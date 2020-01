Die Negativserie beim Eishockeyzweitligisten Lausitzer Füchse ist gestoppt. Fünf Punkte gab es an diesem Wochenende für Weißwasser. Nach dem Auswärtssieg in Kaufbeuren am Freitag gewannen die Füchse am Sonntagabend zu Hause gegen Heilbronn mit 4:3 nach Verlängerung. Den Siegtreffer erzielte Clarke Breitkreuz. Durch das erfolgreiche Wochenende sind die Pre-Playoff-Plätze wieder in Reichweite.